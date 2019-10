The Umbrella Academy: annunciata a breve l'uscita della seconda stagione

Netflix non ha alcuna intenzione di lasciare dubbi ai fan di The Umbrella Academy, serie tv ideata da Steve Blackman. Lo show infatti tornerà molto presto con una seconda stagione, come spiegato dall'account Instagram di Netflix UK. L'immagine pubblicata con parte del cast è accompagnata da una didascalia che annuncia l'imminente pubblicazione.

Netflix UK ha condiviso un selfie della famiglia Hargreaves, accompagnata da una frase molto interessante. Accanto alla foto che ritrae Tom Hooper, Emmy Raver-Lampman, Ethan Hwang, Robert Sheehan e Ellen Page, è stata aggiunta una didascalia che recita:"Alcuni bravi ragazzi in un selfie di famiglia. The Umbrella Academy 2 è in arrivo".

Il cast si è impegnato nelle riprese della seconda stagione durante l'estate, con la produzione degli episodi cominciata nel mese di giugno.



Nonostante tutto lo showrunner Steve Blackman aveva annunciato che ci vorranno 'diciotto mesi' per realizzare ogni stagione, quindi è probabile in realtà che la seconda stagione di The Umbrella Academy arrivi su Netflix verso la fine del 2020.

Lo show si basa sull'omonima serie di fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà. Blackman ha spiegato che la serie potrebbe proseguire per quattro o cinque stagioni.

Nel frattempo sono state diffuse nuove foto e video dal set, con tre nuovi membri del cast in aggiunta a quello originale della prima stagione.

The Umbrella Academy è disponibile con la prima stagione nella libreria di Netflix.