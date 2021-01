The Umbrella Academy, arrivano i nuovi Funko Pop! della serie Netflix

La terza stagione di The Umbrella Academy è già in produzione in casa Netflix (più precisamente in fase di pre-produzione), ma intanto dalla Funko Fair ci arriva notizia di una nuova serie di pop dedicati proprio ai Fratelli Hargreeves.

Dopo il grande successo della prima stagione dello show targato Netflix e basato sull'omonima serie cartacea creata da Gerard Way e Gabriel Bá, nel 2019 erano stati messi in commercio i primi Funko Pop! ispirati a The Umbrella Academy.

Già dalla scorsa volta avevamo avuto i Fratelli Hargreeves al completo, assieme a Pogo e il duo di agenti composto da Hazel e Cha-Cha, ma anche la seconda ondata di Pop non sarà da meno: saranno infatti disponibili tutti i Fratelli Hargreeves in versione anni '60, come ce li ha presentati la seconda stagione della serie, e in più avremo anche un più giovane Pogo e qualche variant.

Oltre ai "normali" Luther, Vanya, Diego, Ben, Klaus, Allison e Diego, infatti, vi sarà un'esclusiva glow-in-the dark di Vanya dello store americano Target , mentre tra i portachiavi Funko sempre Vanya avrà una sua versione Chase (con l'outfit del season finale della prima stagione) oltre a quella nomale. Klaus, Five e Pogo in versione keychain, invece, avranno semplicemente il look della prima stagione.

Intanto, abbiamo recentemente potuto scoprire qualcosa in più sulla Sparrow Academy, i personaggi introdotti nell'ultimo episodio della seconda dello show, e che rivedremo in The Umbrella Academy 3, e che, scommettiamo, ritroveremo anche il prossimo anno in versione Funko Pop!.