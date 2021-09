The Umbrella Academy, aspettando la stagione 3: un nuovo video dietro le quinte da TUDUM

Dopo una lunga fase di produzione, le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy sono terminate, ma purtroppo non in tempo per regalarci già un trailer in occasione di TUDUM, l'evento globale di Netflix tenutosi quest'oggi. Tuttavia, non ne usciamo a mani vuote...

Purtroppo la terza stagione di The Umbrella Academy è ancora lontana, ma questo non vuol dire che non possiamo ingannare l'attesa in un qualche modo.

Per questo durante la prima edizione di TUDUM tenutasi appena qualche ora fa, il panel dedicato alla serie tv tratta dall'opera di Gerard Way e Gabriel Bá ci ha intrattenuto con un video dal dietro le quinte dello show in cui il cast si è divertito a rispondere a una pioggia di domande, dal brano che preferiscono cantare al karaoke a chi scoppia più facilmente a ridere durante le riprese.

Diversamente ad altri titoli Netflix, infatti, The Umbrella Academy non ha potuto condividere alcun materiale promozionale essendo entrato solo da pochi giorni in fase di post-produzione.

Questo vuol dire che dovremo aspettare ancora un po' per un primo trailer, e che lo show difficilmente riuscirà a tornare sugli schermi prima di primavera/estate 2022.

La curiosità sulla Sparrow Academy e il destino dei Fratelli Hargeeves, dunque, non potrà essere saziata nell'immediato, ma hey, se fate clic sul tasto play potrete scoprire molto altro su Eliott Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aiden Gallagher e Ritu Arya.