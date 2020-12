The Umbrella Academy: L'attore Elliot Page ringrazia i fan per il supporto

Mentre siamo in attesa di scoprire la data di uscita della terza stagione di The Umbrella Academy, vi segnaliamo questo post condiviso da Elliot Page, in cui è presente un messaggio dedicato ai suoi numerosi fan.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso sulla pagina Instagram ufficiale dell'interprete di Vanya Hargreeves, con cui l'attore ha voluto ringraziare tutti i suoi fan, che hanno supportato Elliot dopo il suo annuncio di essere transgender. Ecco il suo commento: "Vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Il vostro amore e il vostro supporto sono stati un dono fantastico. Spero che siate tutti al sicuro, cercate di aiutare gli altri e se potete date una mano a Trans Santa e Trans Lifeline. Ci vediamo nel 2021".

Il post di Elliot è stato accolto positivamente dal pubblico e dal resto del cast di The Umbrella Academy, in particolare i dirigenti di Netflix hanno subito rassicurato i fan dell'opera ispirata alla graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bà che l'attore avrebbe continuato ad essere il volto di Vanya Hargreeves. Come dicevamo, la serie sui celebri fratelli supereroi è ormai giunta alla terza stagione, in attesa di scoprire altri dettagli sulle prossime puntate inedite, vi segnaliamo questa notizia con alcune differenze tra la serie e il fumetto di The Umbrella Academy.