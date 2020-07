The Umbrella Academy: Ben Hargreeves risponde a tono al tweet di Doom Patrols

Come avete potuto vedere nel trailer di The Umbrella Academy 2, i protagonisti dello show si ritroveranno nel passato, nel 1963, impegnati ad evitare la fine del mondo. Nel frattempo anche un altro gruppo di supereroi ha voluto dire la sua sulla famiglia Hargreeves.

Ci riferiamo a Doom Patrol, serie TV presente nel catalogo di Amazon Prime Video, che aveva commentato così il tweet con cui veniva presentato il trailer: "Congratulazioni! Vi ricordiamo come al solito che siamo arrivati prima noi". Come sapete entrambe le serie sono incentrate su un particolare gruppo di supereroi, costretti per diversi motivi a collaborare e a cercare di salvare il mondo. Tra le varie risposte al messaggio troviamo anche quella di Justin H. Min, che i fan dello show conoscono come Ben Hargreeves e che ha voluto fare questa precisazione ai rivali della DC Comics: "Non importa come inizi la gara dolcezza, l'importante è come la finisci, comunque siete adorabili".

Anche i fan hanno commentato il tweet, rivelando di essere appassionati di entrambi i gruppi e di sperare di vedere un crossover tra Umbrella Academy e Doom Patrol. Manca pochissimo al debutto delle prossime puntate inedite, che saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 31 luglio. Se avete bisogno di un ripasso delle vicende della serie, vi segnaliamo questo recap di The Umbrella Academy.