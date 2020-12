The Umbrella Academy: il cast della serie Netflix supporta Elliot Page

Nelle scorse ore Ellen Page, la star di The Umbrella Academy ha annunciato al mondo di essere transgender e di volersi far chiamare Elliot. La notizia ha suscitato un certo clamore ma, i suoi colleghi hanno deciso di sostenerla in questa sua decisione.

Justin H. Min, che interpreta il ruolo del defunto Ben Hargreeves in The Umbrella Academy, ha colto l'occasione per condividere un messaggio confortante per la sua sorella di scena: "Benvenuto in famiglia, Elliot", ha detto, aggiungendo poi un emoji a forma di cuore.

La United Talent Agency, che lavora con Page, ha condiviso un'immagine della star insieme a una citazione dalla lettera che l'attore ha condiviso sui social media. L'agenzia ha espresso il suo orgoglio per il modo in cui Page ha utilizzato la sua voce per sensibilizzare sui problemi affrontati in ogni parte del mondo dalle persone transgender. "UTA è orgogliosa del nostro amico e cliente, Elliot Page", hanno scritto. "Siamo con te e con te".

GLAAD, un'organizzazione che ha lo scopo di realizzare un' effettiva equità di genere nei media, ha anche rilasciato una dichiarazione a sostegno di Page. "Elliot sarà ora un'ispirazione per innumerevoli persone trans e non binarie", riconoscendo che l'attore è da sempre un sostenitore della comunità LGBTQ +.

Intanto, è ormai ufficiale che Elliot Page manterrà il ruolo di Vanya Hargreeves in The Umbrella Academy.