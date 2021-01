The Umbrella Academy: chi è più forte tra i fratelli Hargreeves e la Sparrow?

La terza stagione di The Umbrella Academy è pronta a stupirci con nuove sconvolgenti rivelazioni e trame avvincenti, ma il primo quesito a cui dovrà rispondere è: quale sarà il destino dei nostri eroi della famiglia Hargreeves ora che saranno costretti ad avere a che fare con la temibile Sparrow Academy? Le due fazioni sono destinate a scontrarsi?

Se, da un lato, speriamo che la Umbrella e la Sparrow Academy possano in qualche modo collaborare, il timore è che la presenza di così tanti eroi nella stessa dimensione possa essere esplosiva. Per questo motivo, proprio mentre abbiamo conosciuto i membri della Sparrow Academy che vedremo in The Umbrella Academy 3, oggi cerchiamo di capire quale delle due squadre possa avere la meglio in un possibile scontro.

Team Sparrow

Tralasciando i fumetti (in quanto sappiamo che vengono usati solo come blando riferimento dallo show televisivo), una delle prime cose che salta all'occhio, nel leggere la descrizione dei membri della Sparrow Academy, è che molti membri della famiglia siano definiti come "feroci" o "pericolosi". Se abbiamo capito qualcosa dei nostri amati protagonisti nelle prime due stagioni della serie ideata da Steve Blackman è che, per quanto dotati di poteri straordinari, gli Hargreeves non possono certo definirsi "feroci". Che la Sparrow sia stata creata appositamente da Sir Reginald (Colm Feore) con l'intento di dare vita a un super gruppo senza remore, adatto alle battaglie più spietate?

Team Umbrella

D'altro canto, non è che la Umbrella Academy sia una banda di sprovveduti. Gli avvenimenti dei primi due archi narrativi della serie, nata come libero adattamento dei fumetti ideati da Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá, hanno dato un bagaglio d'esperienza invidiabile agli Hargreeves, e comunque è impossibile dimenticare delle forze "apocalittiche" di cui dispongono, rappresentate da Vanya (Elliot Page). Noi, per il momento, ci sentiamo di favorire ancora la Umbrella Academy, ma solo il futuro ci dirà se abbiamo ragione.

Mentre abbiamo già trattato insieme di quando potrebbe uscire la terza stagione di The Umbrella Academy, ora vogliamo sentire il vostro parere: chi vincerebbe in un'ipotetica battaglia tra la Umbrella Academy e la Sparrow Academy? Per farcelo sapere, ormai, sapete come si fa, dunque non esitate a commentare!