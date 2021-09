The Umbrella Academy, ecco chi avrebbe potuto interpretare The Handler

The Umbrella Academy è, senza dubbio, la serie a tema supereroi di maggior successo di Netflix fino ad oggi. Con un cast così vasto, divertente e diversificato come quello di questo show, ci sono innumerevoli divertenti fatti dietro le quinte sulla realizzazione dello spettacolo da scoprire.

The Umbrella Academy segue una serie di fratelli supereroi, tutti ugualmente con traumi infantili repressi, mentre cercano di prevenire un'imminente apocalisse. Nella serie, Kate Walsh interpreta The Handler.

In qualità di alto funzionario della Commissione, un'organizzazione che gestisce il continuum spazio-temporale, è una dei tanti che cercano di impedire a Cinque Hargreeves (Aidan Gallagher) di bloccare l'apocalisse.

The Handler crede che la fine sia inevitabile ed è il perfetto viallain dello show. Sebbene Kate Walsh possa essere perfetta nel ruolo di The Handler, non era la persona che il creatore della serie, Steve Blackman, aveva in mente originariamente.

Walsh stessa ha raccontato com’è andato il casting per il ruolo mentre era ospite di Live with Kelly and Ryan:



“Steve Blackman è lo showrunner...lui e io abbiamo lavorato insieme a Private Practice. Mi ha chiamata e mi ha detto: 'abbiamo questo ruolo pazzesco e divertente. Avevamo in mente un tipo, Jon Hamm, ma poi abbiamo pensato che non lo avremmo preso, quindi che mi dici di te?"



L’attrice ha spiegato che il suo ruolo è stato "scritto per un uomo" ed è "una specie di capo donna", ma ha detto agli addetti ai lavori di "non cambiate nulla" a causa della scrittura fenomenale.

Si è detta felice del fatto che non abbiano "ammorbidito" il ruolo, e le piace interpretare questo personaggio divertente e cupamente comico. Ha inoltre lavorato con il reparto costumi per inventare gli abiti e le acconciature memorabili e stravaganti di The Handler.



Basata sui fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, la prima stagione di The Umbrella Academy è stata presentata in anteprima su Netflix all'inizio del 2019. La seconda stagione è stata rilasciata nel 2020, con la troupe che ha terminato la produzione durante la pandemia.

Dopo i ritardi legati al COVID-19, le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy sono finite ad agosto, si spera che la terza stagione arrivi entro la fine dell'anno o molto più probabilmente nei primi mesi del 2022. Nell'attesa, Netflix ha svelato i titoli dei dieci episodi della terza stagione di The Umbrella Academy.