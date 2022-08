The Umbrella Academy chiude per sempre: Netflix annuncia la quarta e ultima stagione!

La terza stagione di The Umbrella Academy è arrivata questa estate su Netflix, e subito dopo la sua uscita, il creatore Steve Blackman aveva affermato che la sceneggiatura di The Umbrella Academy 4 era già pronta. Tuttavia lo streamer si è fatto attendere per il rinnovo, che finalmente è giunto: il quarto capitolo dello show è ora ufficiale!

Steve Blackman, che ha guidato i lavori sulla serie sin dall'inizio, tornerà come produttore esecutivo e showrunner. Si tratta di un periodo di certo molto impegnativo per lui, che sta anche sviluppando nuove serie per Netflix, tra cui Horizon Zero Dawn e Orbital, grazie un nuovo grande accordo generale firmato con lo streamer. "Sono così entusiasta che i fan da sempre fedeli di The Umbrella Academy potranno vivere la degna conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves che è iniziato cinque anni fa", ha dichiarato Blackman. "Ma prima di giungere a questa conclusione, abbiamo una storia incredibile in serbo per la quarta stagione, una che lascerà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti".

Ovviamente la stagione in arrivo vedrà sicuramente il ritorno di tutti i protagonisti principali, fatta eccezione probabilmente per Adam Godley, Genesis Rodriguez e Britne Oldford, i cui personaggi hanno un destino incerto dopo il finale della terza stagione.

Adesso, l'unica domanda che ci si pone è: quando uscirà The Umbrella Academy 4? Abbiamo provato a fare una previsione.