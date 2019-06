The Umbrella Academy: il primo ciak dalla seconda stagione in una nuova immagine

Le riprese della seconda stagione di The Umbrella Academy sono ufficialmente iniziate, come rivelato da un video social nei giorni scorsi, ma adesso arriva un'ulteriore conferma dal dietro le quinte dello show Netflix.

Steve Blackman, lo showrunner della serie Netflix protagonista di ottimi risultati nel corso della sua prima stagione, ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine che ritrae quello che è a tutti gli effetti il primo ciak della seconda stagione di The Umbrella Academy; i precedenti report, prima della conferma definitiva, dicevano che le riprese sarebbero dovute iniziare lo scorso maggio, ma anche in questo modo non ci troviamo molto in là con il programma, anche se non è ancora stato rivelato quando vedremo effettivamente la seconda stagione sulla piattaforma.

Quello che è certo è che torneranno tutti i protagonisti principali, da Tom Hooper a Robert Sheehan, fino a Ellen Page e Aidan Gallagher. Dopo gli ottimi numeri della prima stagione, accompagnati anche da un generale plauso della critica, Netflix ha rinnovato The Umbrella Academy quasi immediatamente, confermando la sua fiducia nel prodotto.

La trama della nuova stagione di The Umbrella Academy resta ancora un mistero: la serie Netflix, del resto, si è già diretta in una direzione totalmente diversa rispetto a quella intrapresa dalla sua controparte a fumetti, scavalcando quasi tutti i principali punti dell'opera di Gerard Way. Ciò significa che la seconda stagione rischia di spiazzare persino i lettori più accaniti della serie a fumetti, che non saranno in grado di prevedere ciò che vedremo in streaming.