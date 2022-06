The Umbrella Academy 3, la prima clip dalla nuova stagione: benvenuti all'Hotel Obsidian

Dalla Netflix Geeked Week stanno arrivando tante sorprese, come il primo video dal set di ONE PIECE, o il teaser di Wednesday, ma tra le serie di punta della piattaforma streaming non può mancare The Umbrella Academy, che si presenta oltre che un panel del cast, anche con una nuova clip dalla terza stagione.

Quanto ci mancavano i Fratelli Hargreeves!

Per fortuna, però, i supereroi di casa Netflix stanno per tornare con la terza stagione della popolare serie ispirata ai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, di cui trovate un assaggio anche qui in calce alla notizia.

Nella clip mostrata durante la Netflix Geeked Week, che ha ospitato un lungo panel con tutto il cast di The Umbrella Academy (che trovate anche in testa alla notizia) abbiamo un entusiasta Klaus (Robert Sheehan) che invita i fratelli ad entrare nel lussuoso Hotel Obsidian, che stando a quanto dice Klaus, un tempo dimora anche di grandi nomi come Roosevelt, Gandhi, Stalin, Elvis, e "addirittura" due delle sorelle Kardashian!

Il luogo ideale, continua il numero 4 degli Hargreeves, per riposare senza che essere giudicati o che vengano fatte domande scomode... Anche se un paio di domande Luther (Tom Hopper) e Diego (David Castaneda) sembrano averle.

La terza stagione di The Umbrella Academy arriverà il 22 giugno su Netflix.