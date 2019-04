The Umbrella Academy: confermata ufficialmente la seconda stagione

Dopo essere diventata la serie digitale più richiesta negli Stati Uniti, il rinnovo di The Umbrella Academy per una seconda stagione era diventato solo questione di formalità, ma adesso è arrivata anche quella.

Screen Rant ha confermato che Netflix ha rinnovato The Umbrella Academy per un nuovo ciclo di episodi, le cui riprese inizieranno a maggio 2019 e si protrarranno fino a settembre. Purtroppo, non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

La trama della stagione 2 di The Umbrella Academy resta un mistero: la serie tv di Netflix, del resto, si è già diretta in una direzione totalmente diversa rispetto a quella intrapresa dai fumetti, scavalcando quasi tutti i principali punti dell'opera di Gerard Way. Ciò significa che la seconda stagione rischia di spiazzare persino i lettori più accaniti della serie a fumetti, che non saranno in grado di prevedere ciò che vedremo nella serie tv.

Ad aumentare il mistero ci pensa il finale della prima stagione, con Numero Cinque che con i suoi poteri di viaggio nel tempo sembra aver ringiovanito tutti i suoi fratelli e possibilmente anche riportato in vita Ben: al momento è impossibile stabilire se la seconda stagione dello show sarà incentrata su delle versioni giovani dei protagonisti o se gli attori adulti avranno nuovamente un ruolo centrale.

Da segnalare che la produzione sembrerebbe molto più avviata e organica di quella della prima stagione, le cui riprese durarono per sette mesi in confronto ai cinque previsti per la produzione della seconda stagione. La cosa ha senso in quanto per uno showrunner e la sua troupe l'approccio ad una nuova serie è sempre più problematico, in quanto tendenzialmente bisogna sperimentare per arrivare a far quadrare i conti e centrare i toni della narrazione: nel caso di The Umbrella Academy, il successo dello show probabilmente significherà che lo showrunner Steve Blackman non vorrà deviare dal tono e dallo stile della stagione 1, quindi la produzione della stagione 2 dovrebbe proseguire in maniera molto più fluida e rapida.

Naturalmente, visto l'impiego massiccio di effetti speciali, una volta terminate le riprese sarà necessario passare molto tempo in fase di post-produzione, quindi è molto probabile che la seconda stagione di The Umbrella Academy non esordirà prima del 2020.