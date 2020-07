The Umbrella Academy, cosa aspettarsi da Numero Cinque e Diego nella stagione 2

Intervistati da Comicbook.com in vista dell'imminente arrivo della seconda stagione di The Umbrella Academy, Aidan Gallagher & David Castañeda hanno anticipato alcuni dettagli sul ruolo di Numero Cinque e Diego nei nuovi episodi della serie Netflix.

"Penso che siano entrambi molto motivati e appassionati al loro compito, e non lasciano davvero che nulla si metta in mezzo" ha spiegato Castañeda, che condividerà molto più tempo a schermo con Gallagher rispetto alla stagione precedente. "Anche se Diego si trovasse nel torto, troverebbe comunque un modo di avere ragione. Quando unisci queste due mentalità dai vita a qualcosa di divertente da vedere."

Gallagher ha aggiunto: "È stato fantastico. È molto divertente interpretare Numero Cinque e avere Diego come fratello. Sono personaggi motivati e determinati, e mentre Cinque non è una persona così gradevole, Diego compensa per entrambi.Tra i due si crea perciò un bel contrasto, un certo equilibrio. È fantastico ogni volta che condividono la scena."

Composta da 10 episodi, la seconda stagione della serie sarà disponibile a partire da questo venerdì, 31 luglio. Per altri approfondimenti, qui potete trovare le nostre prime impressioni su The Umbrella Academy 2.

Nell'attesa, vi rimandiamo a tutto ciò che c'è da sapere su The Umbrella Academy 2 in vista dell'arrivo su Netflix. Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.