The Umbrella Academy, ecco cosa rende la seconda stagione migliore della prima

La maggior parte dei critici sono concordi nel dire che la seconda stagione di The Umbrella Academy sia addirittura migliore della prima per la brevità degli episodi. Lo dimostrano ad esempio i soddisfacenti risultati raggiunti su Rotten Tomatoes dalla serie Netflix.

I 10 episodi che compongono la seconda stagione di questo meraviglioso adattamento a fumetti sono, nel complesso, più brevi dei 10 episodi che compongono la prima stagione, e per molti è questo piccolo particolare a fare la differenza. Un cambiamento dal quale diversi altri programmi Netflix potrebbero imparare.

La durata media di un episodio di The Umbrella Academy 2 è di 51,8 minuti, rispetto a una durata media di 54,8 minuti per la Stagione 1. Potrebbe sembrare una differenza trascurabile, ma invece sembra aiutare la storia di questa strana famiglia disfunzionale. La tensione è molto più tangibile, sono state eliminate tutte le scene superflue, concentrandosi solo sugli aspetti più significativi della trama. Nonostante questa breve riduzione dei tempi gli autori hanno saputo scavare molto in profondità nei loro singoli personaggi,sottolineando comunque quei segni distintivi che li caratterizzano. I dialoghi inutili sono stati ridotti all'osso, rendendo attraverso immagini o gesti ciò che prima veniva necessariamente espresso a parole.

La TV di prestigio ha spesso l'abitudine di confondere la lunghezza con la qualità, molte serie hanno infatti degli episodi piuttosto inutili che si protraggono un po' troppo per le lunghe. Certo bisogna tener conto che l'intero modello di business di Netflix dipende dal fatto che lo spettatore passi più tempo possibile a guardare i suoi contenuti, quindi il servizio di streaming non si lamenterà di certo quando gli episodi durano un po' troppo.

La stagione 2 di The Umbrella Academy è invece la prova tangibile che, nonostante gli spettatori vogliano conoscere tutto ciò che riguarda i protagonisti di una serie, bisogna tenere comunque conto della qualità. Per questo se non