The Umbrella Academy, ecco tutte le domande a cui la stagione 3 dovrà rispondere

La seconda stagione di The Umbrella Academy ha sconvolto tutti con il suo finale. Sono molti i quesiti rimasti irrisolti a cui speriamo di trovare risposta nella prossima stagione nel caso in cui chiaramente la serie venisse rinnovata. Eccone alcuni di seguito.

In primo luogo in molti si domandano se sia stata creata una nuova linea temporale. Nel finale siamo indotti a credere che il team tornerà con successo nel 2019 e, alla fine ci riescono anche ma, arrivano in un'abitazione del tutto uguale alla loro e Reginald sorpreso di vederli dice loro che non sono a casa ma che sono in The Sparrow Academy.

A questo punto è spontaneo chiedersi cosa sia questa Sparrow Academy, sicuramente un'accademia parallela che permetterà l'introduzione di nuovi personaggi e soprattutto nuovi supereroi. Inoltre in molti si domandano cosa abbia a che fare il cubo verde fluttuante proprio con questa nuova Academy. Si tratta di un equivalente di Pogo o Grace? O forse si tratta semplicemente di un membro del team nella nuova timeline?

Cronologia alternativa o meno, abbiamo ancora bisogno di risposte su dove sono gli altri 35 bambini nati lo stesso giorno dei membri di The Umbrella Academy e Lila. Infatti sappiamo che ci sono 43 bambini nati lo stesso giorno nel 1989. Sette di loro sono stati adottati da Sir Reginald Hargreeves ma tutti gli altri che fine hanno fatto? Saranno sicuramente sparsi per il mondo ma non sappiamo se hanno conservato i propri superpoteri.

Un altro quesito rimanda Reginald e il flashback della morte della moglie nella prima stagione. In molti si domandano da dove provenga e perchè si sia tolto il viso. Probabile che sia un alieno proprio come nei fumetti? Ciò spiegherebbe perché è vivo da decenni e perché sembra ancora un bell'uomo di mezza età nonostante tutto il tempo trascorso. Inoltre i razzi visti nella scena possono collegarsi in qualche modo con gli altri 35 bambini?

Ci sarebbero ancora moltissime domande ma, speriamo semplicemente che la nuova stagione di The Umbrella Academy apprezzatissima su Rotten Tomatoes diventi presto realtà in modo da poter rispondere a tutti i quesiti irrisolti. Sappiamo che perfino il cast di The Umbrella Academy non conosceva il finale della serie, fino a qualche istante prima della sua produzione. Ciò ha chiaramente permesso un grosso effetto sorpresa.