The Umbrella Academy: tutto quello che c'è da sapere in attesa della stagione 2

Se siete tra coloro che hanno atteso con ansia la seconda stagione di The Umbrella Academy, ma che, ahinoi, hanno una pessima memoria, ecco il recap targato Netflix che vi rinfrescherà la memoria... E che farà salire l'hype alle stelle.

La piattaforma ha infatti distribuito un video in cui l'intero cast ha ripercorso e commentato gli eventi della prima stagione, senza saltare neanche un secondo dell'avvincente storia: quello che troverete nel player in alto è probabilmente il riassunto più dettagliato del web, oltre che, forse, uno dei più precisi mai realizzati dalla major dell'intrattenimento domestico.

Con un finale al cardiopalma e ancora tantissimi nodi da sciogliere, The Umbrella Academy 2 porta sulle spalle il peso si un'avvincente prima stagione e di una saga fumettistica davvero unica nel suo genere, in cui colpi di scena sensazionali e toccanti momenti familiari si alternano in un turbinio da togliere il fiato.

Proprio stamane è stato rivelato anche il trailer esteso di The Umbrella Academy 2, che ha svelato non solo nuovi dettagli sulla storia, ma anche sulla timeline: i sei pupilli Hargreeves sono infatti stati catapultati negli anni '60, non esattamente la "meta" che Numero 5 aveva in mente quando aveva attivato la macchina del tempo nel precedente finale di stagione.

Riusciranno a impedire la fine del mondo? La misteriosa agenzia di viaggi nel tempo li seguirà anche nel passato? In quale negozio fa shopping Klaus? Per rispondere a queste ed altre domande dovremo pazientare ancora qualche settimana poiché The Umbrella Academy 2 arriverà solo il 31 luglio.