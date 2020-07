The Umbrella Academy, Ellen Page ha apprezzato la nuova versione di Vanya: ecco perché

Durante la prima stagione di The Umbrella Academy, il personaggio di Ellen Page, Vanya, ha dovuto affrontare una serie di difficoltà. Emarginata dalla famiglia Hargreeves, si è ritrovata al centro dell'apocalisse, scoprendo e utilizzando tutti i suoi poteri e trasformandosi in Violino Bianco. La seconda stagione debutta il 31 luglio su Netflix.

Vanya è molto diversa adesso: è intrappolata nel passato, separata dai fratelli, e non ha alcun ricordo dell'apocalisse né dei suoi poteri.

Ellen Page ha raccontato a Comicbook.com di aver gradito questa nuova versione del suo personaggio. "Mi è davvero piaciuto" ha detto l'attrice. "Voglio dire, è stato così bello interpretare una Vanya più leggera. Alla fine della prima stagione si è tolta un gran peso di dosso. Non aiuta il mondo. Fa esplodere la luna, ma è così diversa. E anche come attrice, il mio modo di avvicinarmi al personaggio: Come esiste ora nel suo corpo? Come parla? Come si relaziona con gli altri? L'ho adorato, girare la stagione è stata una completa gioia, mi sento molto fortunata."

Anche Emmy Raver-Lampman, che in The Umbrella Academy interpreta Allison, ha parlato dei cambiamenti del suo personaggio: all'inizio della seconda stagione, e nonostante Vanya le abbia tagliato la gola è di nuovo in grado di parlare. "Avevo la sensazione che sarebbe successo" ha raccontato. "Steve Blackman, lo showrunner della prima stagione, mi diceva: Fidati di me, abbiamo una seconda stagione, parlerai di nuovo. Quindi avevo la sensazione che avrebbero trovato un modo per spiegare il ritorno della mia voce."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata ai primi minuti di The Umbrella Academy 2, e alla nostra recensione dei primi episodi della nuova stagione della serie Netflix.