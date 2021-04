The Umbrella Academy, Elliot Page saluta i fan con una foto dal set della terza stagione

Stando a quanto dichiarato recentemente da Tom Hopper, ci vorrà ancora un po' affinché si possano concludere le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy. Intanto però, Elliot Page ci manda un saluto dal set con una foto dal dietro le quinte.

L'interprete di Vanya Hargreeves ha infatti condiviso su Instagram una sua foto dal set, nella quale lo possiamo vedere appoggiato con la schiena al lato del trailer, probabilmente intento a a godersi il sole in un momento di pausa, ma sempre con indosso l'immancabile mascherina (personalizzata con il logo dello show!).

"Vi mando un po' di affetto" leggiamo nella caption del post. Non sono ovviamente mancate risposte entusiaste da parte di fan, amici e colleghi, che hanno mostrato a loro volta tutto l'affetto per l'attore, recentemente sotto i riflettori per aver rivelato di essere transgender.

Abbiamo ancora poche informazioni sulla terza stagione di The Umbrella Academy, ma di sicuro possiamo aspettarci episodi esplosivi tanto quanti che li hanno preceduti, anche solo tenendo conto del fatto che, sul finire della seconda stagione, i Fratelli Hargreeves sembrano essere riusciti a tornare indietro nel tempo, anche se forse non nella timeline che conoscevano loro...

Cosa pensate che ci riserverà la serie Netflix? E cosa ne avete pensato delle prime due stagioni di The Umbrella Academy? Fateci sapere nei commenti.