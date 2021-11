The Umbrella Academy, Elliot Page 'telefona a casa' per Halloween: l'omaggio a E.T.

È da un po' che non abbiamo notizie di The Umbrella Academy, e mentre aspettiamo nuove informazioni sull'arrivo della terza stagione su Netflix, diamo un'occhiata al costume di Halloween di una delle sue star, Elliot Page.

Non sappiamo cosa farà Vanya nella terza stagione di The Umbrella Academy, ma di certo sappiamo cosa sta facendo Elliot in questa foto.

L'attore della celebre serie Netflix per Halloween ha deciso di omaggiare uno dei più rinomati film di Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre, e di vestire l'iconica felpa rossa di Michael (Henry Thomas) e assumere l'ancor più iconica posa dell'adorabile alieno che dà il nome alla pellicola. Ora manca solo un bel "E.T. telefono casa" (e magari una bici) e siamo a posto.

Purtroppo, degli outfit di Halloween degli altri interpreti dei Fratelli Hargreeves non abbiamo visto nulla quest'anno, incoronando Elliot Re di Halloween del set di The Umbrella Academy con una vittoria a tavolino.

Chissà però quante ne vedremo nella nuova stagione... Specialmente considerato l'arrivo della Sparrow Academy.

Le riprese di The Umbrella Academy 3 sono terminate lo scorso agosto, lasciandosi dietro solo la fase di post-produzione dello show, che richiederà diversi mesi. Per ora si può solo ipotizzare quando nel 2022 avremo modo di vedere i nuovi episodi, ma è difficile che sia prima della prossima primavera.