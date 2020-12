The Umbrella Academy: Elliot Page sarà ancora Vanya Hargreeves

Nelle scorse ore l'attore Elliot Page di The Umbrella Academy ha dichiarato di essere transgender, alcuni utenti dei social hanno quindi iniziato a pensare se questo avrebbe avuto qualche impatto sulla storia dello show, ma un rumor conferma la presenza di Elliot anche nelle restanti puntate della serie Netflix.

A riportare per primo la notizia è Variety, citando sue fonti interne che affermano che il colosso dello streaming intende continuare a lavorare insieme al celebre attore famoso per i suoi ruoli in "Juno", "Inception" e l'opera incentrata sulla vita dei fratelli Hargreeves. Inoltre, sempre secondo quanto affermato nel rumor, Netflix sta già modificando i crediti dei film e delle serie TV in cui è presente Elliot, sostituendoli con il suo nuovo nome. Siamo sicuri che gli appassionati di The Umbrella Academy saranno felici che Elliot continuerà ad essere il volto di Vanya, ruolo che ha riscosso un notevole successo e che è diventato in poco tempo uno dei personaggi preferiti dei numerosi spettatori.

Nel frattempo siamo in attesa dell'inizio delle riprese di The Umbrella Academy 3, in particolare dopo gli eventi visti nel finale di stagione precedente, che hanno introdotto la Sparrow Academy, possibili nuovi avversari dei protagonisti. Se invece cercate altre indiscrezioni sul futuro della saga, ecco alcune teorie sulle prossime puntate inedite.