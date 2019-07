The Umbrella Academy: i fan re-immaginano Aidan Gallagher nei panni di Robin

Dopo ver interpretato il personaggio di Numero 5 nella serie Netflix The Umbrella Academy, Aidan Gallagher è stato al centro di un nuovo e suggestivo fan art realizzato dai fan che lo hanno ritratto nei panni di Robin.

L'immagine ricreata digitalmente mostra l'attore nei panni di Damon Wayne, alias Robin, che per chi non lo sapesse nel mondo dei fumetti è il figlio di Bruce Wayne e Talia Ghul, nonché nipote di Ra’s Al Ghul. Nonostante non sia circolato praticamente alcun rumor che indichi il probabile inserimento del personaggio nell'Universo Cinematografico DC, questo non ha certo fermato l'immaginazione dei fan al riguardo.

Al momento sono molti i film in arrivo dal DC Extended Universe riguardanti la figura di Batman: c'è ovviamente il The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, c'è poi il Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix incentrato sulla figura dell'arcinemesi dell'uomopipistrello, che conterrà - probabilmente- il cameo di un piccolo Bruce Wayne, e c'è infine Birds of Prey, pellicola spin-off di Suicide Squad, incentrata sul personaggio di Harley Quinn e della sua nuova squadra e ambientato in una Gotham City a quanto pare orfana di Batman.

Per quanto riguarda la serie Netflix, la piattaforma dopo il successo della prima ha rinnovato The Umbrella Academy per una seconda stagione e gli attori sono già sul set dove è stato da poco battuto il primo ciak per le riprese, arrivato dopo l'annuncio via social network.

La trama della nuova stagione di The Umbrella Academy resta ancora un mistero: la serie Netflix, del resto, si è già diretta in una direzione totalmente diversa rispetto a quella intrapresa dalla sua controparte a fumetti, scavalcando quasi tutti i principali punti dell'opera di Gerard Way. Ciò significa che la seconda stagione rischia di spiazzare persino i lettori più accaniti della serie a fumetti, che non saranno in grado di prevedere ciò che vedremo in streaming.