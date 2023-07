The Umbrella Academy è una delle hit Netflix, ma i suoi autori fanno la fame

Solo perché uno show è incredibilmente popolare su una piattaforma streaming, questo non si traduce automaticamente nel successo economico dei suoi autori. Questa sembra essere la situazione di diverse produzioni, tra cui anche quella degli autori di The Umbrella Academy, che hanno spiegate le difficili condizioni affrontate per la loro serie.

Mentre erano impegnati nelle proteste vicino al lotto della Paramount, il leader dello sciopero WGA e la scrittrice di The Umbrella Academy Molly Nussbaum ha parlato con The Wrap del fatto che essere la produttrice esecutiva di una grande serie in streaming non fosse abbastanza per impedirle di dover immediatamente trovare un ulteriore lavoro per sbarcare il lunario. Alla conclusione del suo contratto, infatti, la produttrice ha dovuto lavorare per Lyft per pagare le bollette (una sorta di Uber).

Visto che tra i punti di contesa più importanti per entrambi i sindacati ci sono un pagamento più equo e un accordo migliori sui residual per i progetti di streaming, Nussbaum ha affrontato il problema:

"I soldi che guadagni con un lavoro devono ora durare sei, 10, 12, 14 mesi — e quando non ottieni altri compensi residual che ti aiutino a superare questo periodo voglio dire, sono stata produttrice esecutiva fino ad aprile in uno show di successo per una piattaforma di streaming, e stavo guidando per Lyft a dicembre per sbarcare il lunario. Non ha alcun senso. Non va bene".

Nel frattempo, scoprite il cast di The Umbrella Academy 4.

Si potrebbe pensare che realizzare una serie in streaming come scrittore e produttore esecutivo faccia fare un sacco di soldi, ma questo non è sicuramente il caso per molti che lavorano a Hollywood. Con più show in streaming sotto la sua direzione, tra cui l'imminente Daredevil: Born Again per Disney+, Molly Nussbaum è decisamente impegnata, ma anche così, è chiaro che non significa che questo le stia portando un salario di sussistenza adeguato per la vita di Los Angeles.

Nussbaum non ha detto esattamente a quale serie di streaming stava lavorando prima di cominciare a lavorare per Lyft, ma se stava parlando specificamente del 2022, in quel periodo è stata co-produttrice esecutiva della serie Peacock ora cancellata One Of Us Is Lying, che è andata in onda per due stagioni dal 2021 al 2022.

In entrambi i casi, indipendentemente da quale show fosse, coloro che lavorano su di esso e altri dovrebbero essere in grado di trovare un lavoro coerente e redditizio nei loro campi, piuttosto che dover assumere lavori part-time per colmare il divario fino al lavoro successivo. Una situazione che gli scioperi sperano di risolvere.