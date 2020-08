The Umbrella Academy: In una puntata troviamo un'importante invenzione dei fumetti

Oltre a scoprire chi indossa il costume più scomodo in The Umbrella Academy 2, gli appassionati dei fumetti da cui è tratta la serie prodotta da Netflix hanno notato un'importante citazione presente in un episodio della seconda stagione.

Come sapete la serie incentrata sulle vicende dei fratelli Hargreeves è un adattamento dell'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Ba, che viene usato come base per le due stagioni presenti nel catalogo di Netflix. Durante l'ottava puntata intitolata "Le sette fasi" il personaggio di Grace decide di cercare nello studio di Reginald Hargreeves delle prove del suo coinvolgimento nell'assassinio di Kennedy, trovando varie carte che sembrano confermare i suoi sospetti, oltre a documenti e progetti per alcune delle invenzioni più importanti del geniale scienziato. Tra queste è presente anche il celebre "Televator", oggetto introdotto nelle pagine del fumetto e che serve ai protagonisti per viaggiare nel tempo.

La notizia ha subito colpito i fan, che hanno iniziato a teorizzare se questa scoperta potrebbe avere delle ripercussioni sulle vicende della terza stagione: nel caso fosse riuscito a costruire un televator, Reginald Hargreeves e la sua nuova squadra di supereroi avrebbero a loro disposizione un mezzo per spostarsi nel corso della linea temporale.

Non resta quindi che aspettare l'arrivo delle prossime puntate inedite, nel frattempo vi lasciamo con alcune indiscrezioni sul futuro del personaggio di Ben in The Umbrella Academy.