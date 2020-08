The Umbrella Academy, l'interprete di Allison parla del movimento sui diritti civili e BLM

Mentre gli appassionati sono ancora alla ricerca di tutti gli easter egg presenti in The Umbrella Academy 2, il profilo ufficiale Twitter di Netflix ha condiviso un'interessante intervista a Emmy Raver-Lampman, l'interprete di Allison Hargreeves.

Come sapete, dopo il viaggio nel tempo che ha portato i protagonisti della serie negli anni '60, il personaggio di Emmy Raver-Lampman ha deciso di impegnarsi nella lotta per i diritti civili degli afroamericani, organizzando sit in e altre manifestazioni per combattere la segregazione razziale ancora presente nella società degli Stati Uniti. Ecco quale è stato il suo commento sulla parte: "Quello che sta accadendo in questi giorni succede per una ragione, perché non abbiamo ancora affrontato il nostro passato. Credo che questa stagione serva per fare luce e amplificare una lotta che sta avvenendo in questa nazione da oltre 400 anni, in un modo o in un altro."

Parlando della sua esperienza nel cercare di mostrare l'importanza del movimento, Emmy rivela: "Ero molto nervosa, stiamo raccontando un movimento ed un momento molto importante, era una realtà dura, violenta per molti afroamericani. Continuiamo ancora a parlare di queste cose e la battaglia non si è ancora conclusa, quindi volevo essere sicura di raccontare la storia nel modo migliore e più rispettoso possibile". In calce alla notizia è presente il resto del suo intervento, in cui discute di questo importante argomento.

Chiudiamo la notizia con le prime indiscrezioni della terza stagione di The Umbrella Academy.