The Umbrella Academy, Jeff Russo anticipa cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Anche se le riprese della seconda stagione di The Umbrella Academy sono terminate, il compositore Jeff Russo è al lavoro con la colonna sonora e in un'intervista con ComicBook.com ha parlato di cosa aspettarsi dai nuovi episodi.

Ricordiamo che Russo ha lavorato già alla colonna sonora della prima stagione dello show, adattamento del fumetto creato da Gerard Way dei My Chemical Romance e disegnato da Gabriel Bá, il quale ha debuttato su Netflix nel 2019.

Russo ha anticipato che ci saranno "grandi cambiamenti" nella seconda stagione, anche se il metodo di composizione sarà in linea con quanto ascoltato in passato: "abbiamo cercato di non modificare troppo il nostro approccio su come raccontare la storia musicalmente. Abbiamo inserito tante grandi canzoni nella prima stagione e lo faremo anche nella seconda". Il compositore ha poi raccontato come utilizza la colonna sonora, ossia "per supportare lo spettro emotivo di tutti i nostri personaggi".

Tra le novità della seconda stagione, Russo cita "nuovi personaggi, per i quali sarà davvero divertente trovare una prospettiva per la colonna sonora" e comporre dei brani che aiutino a sottolinearne il carattere. Nel complesso, Russo dichiara che lo spirito della serie resterà lo stesso e verrà arricchito da diverse novità, per quello che sarà "un giro sulle montagne russe". Siete in attesa della seconda stagione?



Per ingannare l'attesa, vi segnaliamo una foto inedita di Diego e il fumetto prequel dedicato a Klaus, intitolato You Look Like Death e in uscita il prossimo 27 giugno 2020.