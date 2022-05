The Umbrella Academy, Justin H. Min sulla Stagione 3 di Netflix: 'E' stata faticosa'

Dopo due anni di attesa The Umbrella Academy farà ritorno sulla piattaforma Netflix con un team del tutto rinnovato visti anche gli eventi dell'ultima stagione. In una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Justin H. Min ha parlato del suo ruolo, quello di Ben Hargreeves, leader della Sparrow Academy, e del suo lavoro nelle riprese.

La Umbrella Academy non esiste più ed è stata sostituita dalla Sparrow Academy, guidata da Ben Hargreeves (Justin H. Min). Nella linea temporale originale, Ben è stato ucciso quando i fratelli erano più giovani e alla fine della seconda stagione il suo fantasma è scomparso. Min pensava che questa fosse la fine della sua partecipazione alla serie, ma ora è tornato in una versione completamente nuova del personaggio. Infatti, ha recentemente dichiarato a EW che si è trattato di una trasformazione "estenuante".

"Ad essere sincero, è stato estenuante", ha spiegato Min. "Durante le riprese ho avuto modo di lavorare con un voice coach per abbassare leggermente il mio tono e imparare nuove espressioni. Inoltre, volevano che incarnassi fisicamente il personaggio, quindi sono dovuto andare in palestra per la prima volta dopo molti anni. Avere a che fare con l'allenamento di corpo e voce insieme mi ha davvero aiutato a calarmi nel personaggio in modo reale e convincente".

"Credo che la versione precedente di Ben avesse paura dei suoi poteri. Era qualcosa che non aveva mai imparato a controllare completamente da solo, quindi quando questi tentacoli sono stati liberati, non sapeva cosa sarebbe successo", ha aggiunto Min. "Ma dato che gli Sparrow sono stati addestrati fin da piccoli a utilizzare i loro poteri durante i combattimenti, il nuovo Ben ha un controllo maggiore. È un modo disinvolto per affermare la sua superiorità. Nel primissimo montaggio in cui presentiamo gli Sparrow, lo si vede persino usare i tentacoli per fumare un sigaro e bere. È qualcosa che tira fuori come trucco da festa e che fa con molta disinvoltura. Ne ha il controllo e ne va molto fiero".

Su queste pagine potete recuperare i nuovi poster di The Umbrella Academy 3.