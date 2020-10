The Umbrella Academy: i migliori momenti musicali delle prime due stagioni

Il successo di The Umbrella Academy è stato enorme, tanto che The Umbrella Academy è rimasta a lungo la serie più vista su Netflix. Una delle ragioni del proprio successo è sicuramente da ricercare nella sua trama, avvincente e interessante, ma se la serie è diventata un fenomeno mondiale le ragioni sono altre: una di esse è la colonna sonora.

Quali sono dunque i momenti musicali delle prime due stagioni di The Umbrella Academy? Scopriamolo insieme.

Per primo non potevamo non iniziare dal secondo episodio della prima stagione, Run Boy Run, dove troviamo Numero Cinque (Aidan Gallagher), inseguito da Hazel e Cha-Cha, uno dei combattimenti più iconici della prima stagione. La colonna sonora? Nientemeno che Don't Stop Me Now, dei Queen. Un contrasto quasi poetico.

Un altro momento da ricordare avviene nella quinta puntata della prima stagione, Numero Cinque, in una delle ultime scene, nella quale Luther (Tom Hopper), Diego, Klaus (e Ben) riescono a sfuggire (grazie anche a un assist di Cinque) da Hazel e Cha-Cha. Nonostante siano insieme, per loro non si prospettano momenti felici, ma molti guai, eppure la colonna sonora della scena è Happy Together dei The Turtles.

Il primo episodio della prima stagione, Ci vediamo solo a matrimoni e funerali, ci aveva da subito abituati alla sua colonna sonora frizzante, con uno dei momenti più divertenti del primo ciclo di episodi. La famiglia Hargreeves si trova sotto allo stesso tetto per la prima volta dopo tanto tempo, e Vanya (Ellen Page) e i suoi fratelli iniziano a ballare, ognuno in una stanza diversa, sulle note di I Think We're Alone Now di Tiffany.

Nella seconda stagione, una delle scene più indimenticabili avviene durante il terzo episodio, Il lavoro degli svedesi, quando Klaus (Robert Sheehan) dà vita al proprio culto, sulle note di Sunny di Boney M, il tutto in un'atmosfera da musical degli anni '60.

Vogliamo chiudere con una delle scene più folli della serie, per la sua scelta musicale decisamente sopra le righe: nel settimo episodio della seconda stagione, Öga for Öga, troviamo una battaglia tra gli svedesi e Allison (Emmy Raver-Lampman), davvero molto tesa. Che musica scegliere per descrivere meglio la scena se non Everybody (Backstreet’s Back), dei Backstreet Boys? Semplicemente perfetta.

Il cast di The Umbrella Academy dovrebbe tornare a breve sul set per la terza stagione, e noi non vediamo l'ora di scoprire le folli scelte musicali per il prossimo ciclo di episodi.

Quali sono i vostri momenti musicali preferiti in The Umbrella Academy? Fatecelo sapere nello spazio commenti!