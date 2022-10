The Umbrella Academy e il mistero di Sloane: cosa accadrà nella stagione 4?

The Umbrella Academy si concluderà con la stagione 4 e in attesa di scoprire quale sarà il finale di questa serie Netflix, proviamo a fare chiarezza su uno dei personaggi introdotti nel corso della stagione 3, ovvero Sloane.

Membro della Sparrow Academy, la scuola alternativa creata da Sir Reginald in cui i nostri si imbattono dopo aver salvato la linea temporale nel 1963, la giovane ragazza è dotata di uno straordinario potere che le permette di manipolare la gravità, consentendo a se stessa e agli altri di volare.

Le sue abilità sono evidenti spesso e volentieri con Luther. Nel secondo episodio ad esempio, nonostante l'incredibile stazza del numero 1 dell'Umbrella Academy, Sloane riesce a farlo lievitare senza alcuno sforzo al di fuori della sua finestra. La sua potenza diventa tanto più evidente nell'episodio 7 quando, tenta di comprimere il kugelblitz.

Non sappiamo che fine abbia fatto Sloane che non sembra essersi salvata insieme al resto del gruppo durante i concitatissimi momenti finali della stagione 3. La sua scomparsa è uno di quei misteri che dovranno essere spiegati nel corso dei nuovi episodi. Non è ancora chiaro se la giovane donna riuscirà a ricongiungersi con suo marito.

Se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di The Umbrella Academy 3 e diteci nei commenti come pensate che si concluderà questa serie Netflix.