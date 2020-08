The Umbrella Academy: Nella terza stagione ci saranno altri viaggi nel tempo?

Con la fine della seconda parte della serie incentrata sui fratelli Hargreeves, i fan hanno iniziato a condividere diverse teorie sulla terza stagione di The Umbrella Academy. Scopriamo quindi cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate inedite dello show di Netflix.

Come sapete il gruppo di protagonisti ha viaggiato nel tempo, finendo nel 1963 in Texas. Nel corso degli episodi i fratelli Hargreeves hanno dovuto combattere contro un gruppo di assassini e cercare di evitare l'apocalisse nucleare, evento legato all'assassinio di Kennedy. Nonostante siano riusciti nella loro missione, al loro ritorno nel 2019 hanno trovato ad aspettargli un nuovo gruppo, la Sparrow Academy, insieme al padre creduto morto. Secondo diversi fan quindi, nella terza stagione assisteremo ad un altro viaggio nel tempo, questa volta però per fermare i numerosi cambiamenti che sono nati dalla presenza dei fratelli Hargreeves nel 1963.

In particolare l'incontro con Sir Reginald Harvreeves e Grace potrebbe aver modificato per sempre il futuro, infatti dopo aver conosciuto i suoi futuri figli, Reginald ha cambiato i suoi piani, scegliendo un altro gruppo di bambini da adottare per creare la sua organizzazione di supereroi. Siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo qualche informazione ufficiale a riguardo, nel frattempo vi segnaliamo questo easter egg presente nelle puntate di The Umbrella Academy 2.