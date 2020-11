The Umbrella Academy, Netflix annuncia le icone del profilo a tema

A seguito dell'annuncio che le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy inizieranno a febbraio, Netflix ha rivelato un altro importante aggiornamento per lo streamer sotto forma di icone del profilo a tema, con tutti i protagonisti della serie.

Come hanno fatto in precedenza con spettacoli come The Witcher, The Defenders e BoJack Horseman, le immagini dei personaggi della serie sono ora disponibili per gli utenti di Netflix per identificare i loro profili da altri nella loro famiglia. E ci sono proprio tutti, anche lo lo scimpanzé parlante Pogo.



La terza stagione di The Umbrella Academy inizierà la produzione a febbraio a Toronto. Netflix ha confermato che le star Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore riprenderanno tutti i loro ruoli. Steve Blackman tornerà come showrunner e produttore esecutivo.

La buona notizia per i creatori dei fumetti da cui è tratta la serie Gerard Way e Gabriel Bá è che hanno tutto il tempo per pubblicare il prossimo volume.



Parlando con ComicBook.com in un'intervista esclusiva, lo showrunner Steve Blackman ha detto che a differenza di Game of Thrones, non ha intenzione di anticipare i fumetti, quindi non scopriremo mai la storia guardando lo spettacolo. Way ha già confermato che il quarto volume del fumetto sarà sottotitolato "Sparrow Academy", ma non c’è ancora una data d’uscita fissata.



"Prima di tutto, sono molto vicino a Gerard e Gabriel, quindi propongo loro la stagione prima di girarla, gli faccio sapere cosa sto facendo", ha detto Blackman. “Ho un'idea di dove voglio andare e stiamo lavorando insieme per arrivare a quel posto felice. Ma non voglio anticiparli. Adoro quello che fanno” ha concluso.



Le prime due stagioni sono state un successo, scoprite i migliori momenti musicali di The Umbrella Academy in attesa dell'arrivo della terza stagione.