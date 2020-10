The Umbrella Academy: Netflix fa gli auguri al team di supereroi... inclusa Brie Larson!

Il 1° ottobre 2020 i supereroi di The Umbrella Academy hanno compiuto 31 anni, proprio come Brie Larson. Molti fan hanno inviato i loro auguri nelle ultime ore e pure Netflix non ha voluto essere da meno. L'account Twitter ufficiale della piattaforma streaming hanno inviato gli auguri alla famiglia Hargreaves, senza dimenticare Brie Larson.

"Buon compleanno a tutti i membri di The Umbrella Academy inclusa, um, Brie Larson... a quanto pare?" ha scritto l'account Netflix UK.

Di recente, lo showrunner Steve Blackman, ha anticipato cosa succederà nella terza stagione dello show:"Sono terribili per il mondo perché sono così disfunzionali come famiglia. Questi ragazzi non riescono a far bene, sia nei rapporti tra loro che come supereroi. Ma penso che stiano migliorando un po' e, si spera, se saremo abbastanza fortunati da ottenere una terza stagione, miglioreranno leggermente".



"Stanno tutti crescendo. Man mano che andiamo avanti mi piace pensare che anche i loro poteri si stiano evolvendo. Stanno imparando cose nuove. Sono stati addestrati fino ai 14 o 15 anni da un papà molto disfunzionale ma poi la famiglia è andata in pezzi prima che potessero finire il loro addestramento... Potrebbero persino scoprire in futuro che i loro poteri sono più forti quando stanno insieme" ha proseguito Blackman.

Per quanto riguarda Brie Larson, l'attrice dovrebbe iniziare le riprese di Captain Marvel 2 nel Regno Unito nel 2021. Al momento i dettagli della trama di Captain Marvel 2 non sono stati ancora annunciati.



