The Umbrella Academy, Netflix ci presenta i membri della Sparrow: eccoli

Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese della terza e attesissima stagione di The Umbrella Academy, acclamata e amatissima serie Netflix basato sull'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Ba, ma è oggi lo stesso colosso dello streaming a informarci di cinque new entry nella serie che andranno a formare la Sparrow Academy.

CAZZIE DAVID sarà JAYME, ragazza solitaria capace di grande ferocia che è meglio evitare a tutti i costi. Non parla molto perché non è obbligata a farlo.



JAKE EPSTEIN sarà ALPHONSO, combattente contro il crimine sfregiato con un senso dell'umorismo caustico e pungente che si diverte e rimproverare verbalmente i suoi nemici tanto quando adora la pizza e una confezione da sei birre.



JUSTIN CORNWELL sarà MARCUS, un leader nato che trasuda fiducia e riesce a tenere unita e salda la famiglia, ugualmente affascinante e dal fisico cesellato e colossale.



JUSTIN H. MIN sarà BEN, ma non quel Ben che conosciamo. Questo è un Ben intrigante, tattico, feroce, determinato a ottenere il suo status da leader.



BIRTNE OLDFORD sarà FEI, ragazza in grado di vedere il mondo in modo del tutto speciale. Solitamente è la persona più intelligente nella stanza e anche quella disposta a negoziare, ma se provi a scavalcarla o andarle contro allora non si torna più indietro.



GENESIS RODRIGUEZ sarà SLOANE, sognatrice romantica e desiderosa di vedere il mondo fuori dalla Sparrow Academy. Anche se si sente molto legata alla sua famiglia, Sloane ha dei suoi progetti... e potrebbe anche decidere di seguirli a scapito di tutto il resto.



EXISTENTIAL DREAD INDUCING PSYKRONIUM CUBE sarà CHRISTOPHER, fedele e affidabile cubo telecinetico in grado di gelare istantaneamente una stanza e indurre una paura paralizzante senza preavviso.



