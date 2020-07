The Umbrella Academy 2: guardate i primi esplosivi minuti della serie Netflix!

Il trailer ufficiale di The Umbrella Academy ci ha dato un assaggio di cosa ci aspetta in questa seconda stagione, e ora è arrivato il momento di concentrarsi sull'apocalittica sequenza iniziale.

Fin dai primi secondi ci accorgiamo che qualcosa non va. Numero 5 si ritrova catapultato in una linea temporale alternativa. Chiamare i suoi fratelli non sortisce effetti, e il ragazzo deve affrontare la dura realtà: si trova nel 1963 e i russi stanno attaccando gli americani. Uno scenario davvero incredibile, reso ancora più sorprendente dall'arrivo di Vanya, Klaus e gli altri, che non perdono tempo e danno prova di tutti i loro poteri.

Tra esplosioni, teste disintegrate e musiche d'altri tempi, assistiamo all'arrivo di Hazel, che teletrasporta Cinque altrove. A quanto pare sarà proprio questo il prologo della seconda stagione, una nuova apocalisse nucleare che travolge i protagonisti, e che dovrà essere sventata in qualche modo nel corso delle puntate.

Netflix ci ricorda simpaticamente che la serie verrà "lanciata nella nostra linea temporale il 31 luglio", per cui il ritorno della stramba famiglia è davvero imminente. Ritroveremo ovviamente tutti i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere, da Ellen Page a Tom Hopper e David Castenada.

Per Rotten Tomatoes è già una stagione perfetta, ma per saperne di più vi consigliamo la nostra recensione dei primi episodi di The Umbrella Academy 2.