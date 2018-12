The Umbrella Academy: Netflix pubblica il primo trailer e un poster ufficiale!

Il servizio di streaming on demand Netflix ha appena pubblicato online il primo trailer ufficiale di The Umbrella Academy, nuova serie in arrivo dai produttori di Fargo e Altered Carbon.

Come al solito, potete trovare il trailer in calce all'articolo. Insieme al video, vi proponiamo anche il poster ufficiale.

La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

Nel cast di The Umbrella Academy troviamo Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe.

Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) sarà lo showrunner e il produttore, mentre Mike Richardson e Keith Goldberg, entrambi dell'etichetta Dark Horse Entertainment, co-produrranno il progetto assieme a Gerard Way, creatore della miniserie a fumetti. Il fumetto originale è scritto da Gerard Way (il cantante dei My Chemical Romance) e disegnato da Gabriel Bà.

La serie tv di The Umbrella Academy sarà composta da 10 episodi. L'uscita è prevista per il 15 febbraio 2019.