The Umbrella Academy, la terza stagione della serie Netflix è già realtà?

In attesa di conoscere la data di uscita di The Umbrella Academy 2, sembra che Netflix abbia deciso di portarsi avanti rinnovando la serie basata sui fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá per una terza stagione.

La notizia arriva dal sito della Writers Guild of America (via Full Circle Cinema), il sindacato degli sceneggiatori degli Stati Uniti, secondo cui Lauren Otero ed Elizabeth Padden si sarebbero uniti al team di sceneggiatori al lavoro sulla terza stagione della serie Netflix.

Con le riprese principali terminate ormai da diverso tempo, e il team di Steve Blackman impegnato con la post-produzione nonostante la quarantena, è possibile che potremo vedere i nuovi episodi di The Umbrella Academy entro la fine dell'anno, probabilmente intorno al prossimo autunno.

Nel cast della seconda stagione ritroveremo Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, e Justin Min. Per quanto riguarda Kate Walsh (the Handler), Mary J. Blige (Chacha) e Cameron Britton (Hazel), bisognerà invece attendere di scoprire che impatto avranno i viaggi nel tempo sulla trama dei nuovi episodi.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere le nuove stagioni di The Umbrella Academy? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Nell'attesa, vi lasciamo ai character poster di The Umbrella Academy 2.