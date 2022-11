The Umbrella Academy 4: Netflix svela il titolo del primo episodio della stagione finale!

The Umbrella Academy tornerà con la quarta e ultima stagione prossimamente, intanto proseguono i lavori in fase di produzione e sembrerebbe che le riprese non siano poi così lontane. Attraverso il suo account Instagram, lo showrunner della serie Netflix, Steve Blackman, ha svelato il titolo ufficiale del primo episodio di questa stagione finale.

Blackman ha condiviso una foto con la copertina del copione del primo episodio della quarta stagione, intitolato "The Unbearable Tragedy of Getting What you Want" (che potremmo tradurre con "L'insopportabile tragedia dell'ottenere ciò che si vuole". Blackman ha poi aggiunto come didascalia per la foto: "E così comincia... un'ultima volta". Sul foglio viene indicato che l'episodio è scritto da Blackman e Jesse McKeown.

Lo scorso agosto Netflix ha annunciato che la Stagione 4 sarebbe stata l'ultima per The Umbrella Academy. La terza stagione della serie ha debuttato sulla piattaforma di streaming il 22 giugno e al momento non è chiaro quando The Umbrella Academy 4 debutterà su Netflix. Quello che sappiamo è che la terza stagione ha lasciato la serie in una posizione interessante dopo un finale di stagione piuttosto sconvolgente, di cui Blackman aveva parlato in precedenza.

"Questa nuova linea temporale è stata dettata da Hargreeves, che ha riprogrammato l'universo alla fine del finale della terza stagione. Ma a causa delle azioni di Allison, non ha potuto finire ciò che aveva iniziato prima che Allison premesse il pulsante di reset", ha osservato. "Quindi, i fratelli che perdono i loro poteri non saranno l'unica stranezza di questa linea temporale. Ci sono nuovi nemici che vogliono vederli spazzati via dall'esistenza, ma come faranno senza i loro poteri? Ci sarà un modo per riaverli? La posta in gioco non è mai stata così alta".

Già prima della conferma ufficiale della Stagione 4 da parte di Netflix, Blackman aveva in mente come proseguire la narrazione: "Penso che inevitabilmente, se ci sarà una stagione 4, si andrà verso un finale. Non sono sicuro di dove potremmo andare dopo la quarta stagione. Dobbiamo stare attenti. Il mio piano per l'anno prossimo è quello di non andare in direzioni già battute in precedenza. È una sfida trovare un modo nuovo per sovvertire questa trama, e credo che abbiamo un'idea su come farlo. Ma credo che se arrivassimo alla quarta stagione, fungerebbe da ottimo finale per la serie. Non dico che non potrei fare di più, ma credo che quattro stagioni sarebbero molto soddisfacenti per il pubblico".