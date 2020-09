The Umbrella Academy: i personaggi più forti, dal peggiore al migliore

Supereroi di successo? Sì, ma niente Marvel o DC. Bensì Netflix: The Umbrella Academy 2 è una delle serie più popolari dell'anno e i fan hanno riempito internet di teorie riguardo al possibile prosieguo dello show basato sui fumetti scritti da Gerard Way, e uno degli argomenti più discussi è quello che riguarda i poteri dei protagonisti.

Oggi cercheremo di stilare una lista dei vari "fratelli" Hargreeves, in ordine di poteri.

Nel nostro mondo Luther (Tom Hopper) sarebbe l'essere umano più potente. Le cose cambiano leggermente se si guarda all'universo di The Umbrella Academy: certo, chi non vorrebbe la super-forza, ma alla fine si tratta solo di questo.

Un gradino sopra Diego (David Castañeda), in grado di cambiare la traiettoria a tutto quello che lancia (o che gli viene lanciato contro, come in quell'episodio della stagione due). Di certo è un potere piuttosto fantasioso, in grado di aiutare Diego in diverse situazioni, ma pur sempre limitato.

Sulla carta molto più forte il potere di Klaus (Robert Sheehan), in grado di evocare i morti. L'unica controindicazione è che può evocare solamente chi è disposto ad aiutarlo, come Ben (Justin H. Min). Non abbiamo ancora visto quanto è in grado di fare. E proprio Ben lo mettiamo sopra a Klaus; la sua capacità di evocare tentacoli dal suo corpo in grado di colpire diversi avversari contemporaneamente, ci sembra molto promettente.

I poteri di Numero Cinque Hargreeves (Aidan Gallagher) possono sembrare banali, ma per noi gli valgono il terzo posto. La capacità di viaggiare nel tempo gli permette di difendersi dagli attacchi teletrasportandosi, e può usare questo potere anche in attacco, essendo in grado potenzialmente di assassinare i suoi nemici prima che ancora possano avere attaccato.

Seconda per noi è Allison (Emmy Ramer-Lampman), in grado di controllare le menti tramite l'espressione "ho sentito delle voci". La sua unica limitazione a questo enorme potere è che può scatenarsi solo quando è in grado di parlare.

Ed è per questo motivo che il personaggio più potente, al momento, resta Vanya (Ellen Page). La sua capacità di trasformare le onde sonore in forza distruttiva in grado di uccidere migliaia, se non milioni di persone contemporaneamente, ci sembra senza dubbio inarrivabile.

E voi cosa ne pensate? Chi è il personaggio più potente della serie? Qui potete trovare la nostra recensione di The Umbrella Academy 2.