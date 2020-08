The Umbrella Academy, quali sono i piani dello showrunner per la stagione 3?

Anche se Netflix non ha ancora rinnovato The Umbrella Academy per una terza stagione, Steve Blackman sarebbe già al lavoro per scrivere i nuovi episodi dell'amatissima serie basata sui fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá.

Come ha rivelato lo stesso sceneggiatore in una recente intervista, la famiglia più disfunzionale che ci sia, sarebbe ormai pronta ad affrontare una nuova sfida che li costringerebbe a riunire le forze per il bene del mondo.

"Per il mondo sono terribili come famiglia. Questi ragazzi non ne fanno una giusta, sia nei rapporti tra di loro che come supereroi. Ma penso che pian piano le cose miglioreranno un po' e, si spera che durante la terza stagione, se mai dovesse esserci, riusciranno a fare qualcosa di buono".

Lo showrunner ha poi aggiunto: "Stanno tutti crescendo. Man mano che andiamo avanti, è ovvio che anche i loro poteri si sviluppino ulteriormente. Stanno imparando cose nuove. Sono stati cresciuti da un papà molto particolare fino ad un certo punto ma, poi tutto è andato in mille pezzi prima che il loro addestramento potesse ritenersi concluso. Potrebbero persino scoprire in futuro che i loro poteri sono più forti quando sono insieme".

É chiaro a tutti che The Umbrella Academy 3 dovrà occuparsi particolarmente di Ben visto che ormai non è più un fantasma e non devi più servirsi di Klaus per comunicare con i suoi fratelli. Come ha sottolineato Blackman, la serie fino ad oggi si è svolta nell'arco di soli 20 giorni nonostante i giovani ragazzi abbiano visitato tutte le sfaccettature del tempo. Molti sono dunque i quesiti rimasti irrisolti in The Umbrella Academy 2 che si spera possano essere chiariti nella prossima stagione.