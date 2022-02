The Umbrella Academy, il post di Netflix sulla data palindroma illude i fan

L'attesa per la terza stagione di The Umbrella Academy è talmente alta che ogni riferimento allo show scatena l'ondata d'affetto dei fan della serie, come è successo oggi in risposta al post di Netflix sulla data palindroma!

In occasione della data del 22.02.2022 che si può leggere in entrambi i sensi in maniera identica, Netflix ha condiviso un meme che ricorda i rebus, affiancando a ogni 2 una foto di Diego Hargreeves, il personaggio di The Umbrella Academy interpretato da David Castañeda, noto anche come Numero Due.

Il post ha divertito molti, ma ha suscitato anche la reazione di alcuni dei fan dello show che sono in attesa della data d'uscita di The Umbrella Academy 3: la terza stagione della serie Netflix è tra le produzioni più sfortunate del periodo pandemico. Dopo l'inizio delle riprese, oltre un anno fa, lo show sarebbe ancora in fase di post-produzione.

In ogni caso, i nuovi episodi dovrebbero arrivare nel corso del 2022, ma Netflix non ha ancora ufficializzato in che data: è per questo che molti, a una prima occhiata, potrebbero aver frainteso il post con un possibile annuncio dell'uscita di The Umbrella Academy. Se Netflix è nota per le sue campagne promozionali mai banali, è altrettanto vero che difficilmente annuncerebbe il debutto a sorpresa di una serie per il giorno stesso.

Nei giorni scorsi, l'attrice Emmy Raver-Lampman, che nella serie Netflix interpreta Allison, avrebbe confermato che The Umbrella Academy 3 potrebbe debuttare in estate: "Spero che i nuovi episodi arrivino questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l'ora che arrivino" ha detto l'attrice. "Per ora ho avuto modo di vedere solo piccoli frammenti della stagione 3 di The Umbrella Academy ma vi assicuro che sarà eccezionale".