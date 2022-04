The Umbrella Academy, i nuovi poster ci presentano un membro della Sparrow Academy?

Dopo i character poster di Viktor Hargreeves e il cubo Christopher, adesso l'account ufficiale di The Umbrella Academy ci mostra un altro membro della Sparrow Academy.

Mentre attendiamo con trepidazione il debutto di The Umbrella Academy 3 su Netflix, cerchiamo di farci bastare i nuovi materiali promozionali che provengono dall'account ufficiale Instagram dello show.

Negli ultimi giorni avevamo visto i character poster dedicati ai rispettivi numeri 7 delle due famiglie di superfratelli, l'Umbrella Academy e la Sparrow Academy, e quest'oggi tocca dunque ai numeri 6.

Come ben sappiamo, il numero 6 dell'Umbrella Academy, Ben (Justin Min), ci ha lasciati ancor prima che iniziasse la storia per noi spettatori, quindi fanno sorridere ma non stupiscono le frasi che troviamo nel post come "Questo post è stato rimosso dalla timeline" o "404 fratello non trovato".

Per quanto riguarda, invece, il suo corrispettivo nella Sparrow Academy abbiamo Jayme (Cazzie David), ed entrambi gli account della serie la presentano così:

umbrellaacad: "Diciamo semplicemente che vorrete mantenere le distanze".

thesparrowacad_: "Guardare ma non toccare".

Quale sarà il suo potere? Secondo la descrizione fornita su Twitter al momento dell'annuncio del casting, Jayme "ha un ringhio che incute timore, sareste saggi ad evitarlo ad ogni costo. Non dice molto perché non ne ha bisogno".

Ma vedremo come tutto questo si tradurrà sullo schermo...

The Umbrella Academy 3 arriverà quest'estate su Netflix.