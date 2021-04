The Umbrella Academy, i poteri di alcuni fratelli nei fumetti sono diversi: scopriteli!

Ormai lo sappiamo da un paio di mesi, le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy sono iniziate, e i fan non vedono l'ora di assistere al nuovo ciclo di episodi di uno degli show Netflix più amati e popolari degli ultimi anni. Oggi vogliamo parlarvi di una particolare curiosità che riguarda la serie e il fumetto che la ispira.

Se, infatti, Tom Hopper ci ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori di The Umbrella Academy 3, sicuramente manca ancora un po' di tempo alla sua uscita sulla piattaforma streaming californiana. Nell'attesa, non vi lasciamo di certo soli, ed è per questo che vogliamo trattare di una delle differenze più grandi tra lo show TV e la sua versione cartacea, ideata da Gerard Way, e disegnata dall'abile illustratore Gabriel Bá.

Poteri diversi

Infatti, nei fumetti di The Umbrella Academy i poteri di alcuni dei principali protagonisti, ovvero i fratelli Hargreeves sono particolarmente diversi. Sebbene vi siano molte somiglianze tra i due medium, alcuni personaggi hanno poteri leggermente diversi, e spesso - almeno al momento - nel prodotto televisivo molti dei membri della pazza famiglia di supereroi hanno subito un depotenziamento generale, come per esempio Diego (interpretato nello show da David Castañeda), noto nei fumetti per la sua capacità di trattenere il respiro sott'acqua per un periodo di tempo praticamente illimitato (per questo motivo, nella versione cartacea viene soprannominato Kraken). Un altro personaggio che ha subito lo stesso "trattamento" è Klaus (Robert Sheehan), in quanto nella sua versione stampata possiede i poteri di levitazione, telecinesi, oltre alle sue capacità (comunque lievemente inferiori nella serie) di comunicare con i morti e possessione. Stesso destino anche per Allison (Emmy Raver-Lampman), la cui controparte comics può distorcere addirittura la realtà.

Chi ha guadagnato nella serie è, invece, Vanya (Elliot Page). Nei fumetti, ella ha il potere di controllare le onde sonore solamente tramite il suo violino, mentre invece nello show può usufruire di qualsiasi tipo di onda sonora. Mica male.

E voi conoscevate queste differenze nei poteri dei fratelli Hargreeves di The Umbrella Academy tra serie televisiva e fumetti? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!