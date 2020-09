The Umbrella Academy: le principali differenze tra la serie Netflix e il fumetto

Sembra davvero probabile (ma non ancora ufficiale) che The Umbrella Academy avrà una terza stagione. Il successo su Netflix è stato enorme, ma forse non tutti sanno che lo show sulla famiglia Hargreeves nasce da un fumetto, scritto da Gerard Way (che tutti conosciamo come cantante dei My Chemical Romance) e disegnato dall'artista Gabriel Bá.

Gli appassionati della versione fumettistica di The Umbrella Academy sanno bene che la versione comics non è che una semplice ispirazione, usata più come linea guida piuttosto che come materiale da seguire pedissequamente da parte dello showrunner Steve Blackman. Ma quali sono le principali differenze tra la serie Netflix e il fumetto? Scopriamole insieme.

E partiamo con i poteri. Sebbene vi siano molte somiglianze tra i due adattamenti, alcuni personaggi hanno poteri leggermente diversi, o a volte ne possiedono anche di più, come per esempio Diego (interpretato nella serie da David Castañeda), noto nei fumetti per la sua capacità di trattenere il respiro sott'acqua per un periodo di tempo praticamente illimitato (il motivo per cui viene soprannominato Kraken nella versione a fumetti). Un altro personaggio che si è visto "diminuire" i poteri è Klaus, in quanto nella sua versione stampata possiede i poteri di levitazione, telecinesi, oltre alle sue capacità (già note nella serie, ma in versione depotenziata) di comunicare con i morti e possessione.

Un personaggio ha delle origini diverse tra serie e fumetto, e stiamo parlando di Luther (Tom Hopper), che, gravemente ferito, aveva costretto Sir Hargreeves (Colm Feore) a compiere un esperimento per tenerlo in vita. Tale esperimento, pur portando a dei risultati simili, è piuttosto diverso: nella serie, Reginald Hargreeves utilizza un siero che porterà la parte superiore del suo corpo a diventare quella di un gorilla. Nel fumetto, invece, trapianta la testa di Luther sul corpo di un gorilla marziano.

Ci sono anche alcune differenze fisiche tra i personaggi di serie e fumetto, come per esempio Diego che nel fumetto ha un solo occhio, Allison, che nella versione cartacea ha i capelli viola. E per quanto riguarda l'orientamento sessuale dei personaggi? Nei fumetti, né Klaus né Vanya sono personaggi LGBTQI+. A tal proposito, lo showrunner Steve Blackman si era così espresso in un'intervista concessa a CinemaBlend riguardo al personaggio interpretato da Ellen Page: "volevamo raccontare una storia d'amore interessante tra Vanya e Sissy (Marin Ireland nella serie, ndr), e cioè cosa potesse voler dire essere gay o queer nel 1963, e quanti rischi potevano essere corsi per questo". Un'altra differenza che ne deriva, è che Diego nei fumetti prova dei sentimenti per Vanya: per fortuna non si è assistito anche nello show a una possibile romance tra i due "fratelli", cosa che nella serie TV avviene solo tra Allison e Luther.

Un'altra differenza sostanziale è il ruolo di Ben (nella serie interpretato da Justin H. Min), che, mentre nella serie è senza dubbio tra i protagonisti, nella sua versione cartacea è un personaggio ancora poco approfondito.

Quali sono le differenze tra i due adattamenti che vi hanno colpito di più? Li conoscevate tutti? Siete a conoscenza di altre discrepanze? Fatecelo sapere nello spazio commenti!

