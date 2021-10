The Umbrella Academy, quando esce la terza stagione? Arriva un indizio da Netflix

Sono terminate le riprese di The Umbrella Academy 3, e il pubblico attende di conoscere la data di uscita della nuova stagione della fortunata serie Netflix. Un indizio, anche se piuttosto vago, è arrivato dalla pagina della piattaforma streaming dedicata allo show, e sembra confermare le ultime voci emerse.

Nella sezione "Trailer e altro" dedicata a The Umbrella Academy, è stata infatti pubblicata una brevissima clip animata, che si conclude con il suono di un campanello da scrivania e la scritta in sovraimpressione: "2022".

Dopo aver visto il nuovo video dietro le quinte di The Umbrella Academy, sappiamo quindi che la terza stagione della serie arriverà su Netflix nel corso del prossimo anno. In attesa di avere notizie più precise, per il momento i fan dovranno accontentarsi di questo.

Il campanello, tornando alla clip pubblicata da Netflix, è un riferimento al terzo volume del fumetto di Gerard Way, intitolato Hotel Oblivion. I nuovi episodi dello show vedranno l'ingresso in scena dei rivali della Sparrow Academy, che secondo lo showrunner Steve Blackman spariglierà le carte in tavola.

"I ragazzi della Umbrella Academy dovrebbero essere in grado di rilassarsi ora. Ma qualcosa non va al loro ritorno. Non solo queste persone dicono di essere la Sparrow Academy, ma Reginald Hargreeves è ancora vivo, e nemmeno lui dovrebbe esserlo."