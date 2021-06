The Umbrella Academy, verso il rinnovo per la stagione 4? Ecco cosa sappiamo

La produzione della terza stagione di The Umbrella Academy è iniziata lo scorso febbraio, e in attesa dei nuovi episodi su Netflix il pubblico si chiede già cos'altro c'è in programma per il futuro della serie. Stando alle ultime indiscrezioni, il rinnovo per la stagione 4 sarebbe ormai cosa fatta.

Secondo quanto scrive The Vulcan Reporter, infatti, la quarta stagione di The Umbrella Academy farebbe parte del più ampio accordo tra Netflix e lo showrunner Steve Blackman, firmato lo scorso anno, che per il momento non ha prodotto ancora nuovi titoli. Ulteriori novità in tal senso potrebbero arrivare nel corso della Netflix Geeked Week.

Sembra inoltre che il cast della serie abbia ricevuto un sontuoso aumento del cachet: per Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min si parla di oltre 200.000 dollari a episodio, mentre Elliot Page potrebbe percepire una cifra ancora più alta, dal momento che guadagnava più degli altri co-protagonisti anche in precedenza.

Nei giorni scorsi, intanto, abbiamo visto proprio Elliot Page mostrare per la prima volta gli addominali dopo l'operazione.

Per vedere gli episodi della stagione 3 di The Umbrella Academy, intanto, sembra si dovrà aspettare il prossimo anno. Vi terremo aggiornati per ulteriori novità e conferme sul rinnovo della serie per la stagione 4.