The Umbrella Academy e il 'ritorno' di un personaggio: è stata davvero una buona idea?

Se non avete ancora terminato la visione della seconda stagione di The Umbrella Academy vi conviene fare un passo indietro (o meglio, un clic sul tasto apposito). Se invece l'avete già vista, o se semplicemente non vi danno fastidio gli spoiler, proseguite pure.

Gli ultimi due episodi della seconda stagione di The Umbrella Academy ci hanno mostrato come gli Hargreeves siano finalmente riusciti ad evitare la fine del mondo (a doppio anche!), al costo però di grandi sacrifici personali.

Allison (Emmy Raver-Lampman) ha dovuto dire addio al marito, Raymond Chestnut, così come Vanya (Ellen Page) e Diego (David Castañeda) hanno dovuto dire a Sissy, Harlan e Lila.

Luther (Tom Hopper) ha dovuto mettere una pietra sopra all'idea di rientrare nelle grazie di Ruby, e Klaus (Robert Sheehan) non è riuscito a impedire che Dave si arruolasse.

Ma il sacrificio più grande è stato quello di Ben (Justin Min), che per salvare Vanya (e il resto del mondo) si è lasciato definitivamente alle spalle l'esistenza terrena, ascendendo verso la luce, direzione che avrebbe dovuto prendere da già da tempo, al costo però della possibilità di rimanere con i propri fratelli.

Così si conclude dunque la storia del Numero 6. O almeno, così si poteva pensare... Fino agli ultimi minuti del season finale.

Qui gli Hargreeves, che hanno finalmente fatto ritorno nel 2019, si trovano infatti davanti a un bel cambiamento: Mr. Hargreeves è vivo (Colm Feore), e non solo lui... Anche Ben lo è, e sembrerebbe essere anche il leader della cosidetta Sparrow Academy!

Cosa vorrà dire tutto questo? E cosa ne sarà dei Fratelli Hargreeves?

La risposta, ovviamente, ce la potrà dare solo la terza stagione di The Umbrella Academy, ma nel frattempo, voi che ne pensate? Vi è piaciuta questa seconda stagione? E credete che sia stata una buona idea far tornare Ben in questo modo?

