The Umbrella Academy, Ritu Arya su Lila Pitts: 'Ci saranno nuovi sviluppi'

Nel corso del finale di Umbrella Academy 2 abbiamo appreso una sconvolgente rivelazione su Lila Pitts e questo, rende il personaggio interpretato da Ritu Arya di notevole importanza per le vicende dei fratelli Hargreeves nel corso della terza stagione.

Lila è infatti uno dei quarantatré bambini nati il 1º ottobre 1989 ma, The Handler ha ucciso i suoi genitori prendendola sotto la sua protezione per via della sua straordinaria capacità di replicare i poteri altrui. Naturalmente, questo particolare avrà un forte impatto sui nuovi episodi e, come rivelato da Ritu Arya nel corso di una recente intervista, ci saranno notevoli sviluppi per questo personaggio.

"Spero che il pubblico si diverta a vedere Lila e tutto ciò che le accadrà nel corso della stagione 3", ha detto Arya. "Spero che sarà divertente da guardare. Mi sono davvero divertita a girare le scene e ad approfondire di più il suo personaggio e tutte le sue relazioni. Quindi, spero che il pubblico possa conoscerla meglio perchè ci saranno nuovi sviluppi".

L'uscita di The Umbrella Academy 3 è prevista per il 2022, sebbene non si conosca ancora una data ufficiale per il suo rilascio. Voi cosa vi aspettate da questi nuovi episodi? Diteci naturalmente la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.