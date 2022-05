The Umbrella Academy: rivalità tra fratelli e sorelle nel trailer della Stagione 3

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della terza stagione di The Umbrella Academy che debutterà sulla piattaforma digitale il 22 giugno prossimo. Questa stagione racconterà della super rivalità tra fratelli e sorelle, come rivela la tagline principale, e si svolgerà in parte all'interno dell'Hotel Oblivion. Scoprite il trailer!

Dopo una pausa di quasi due anni, la serie tornerà mercoledì 22 giugno con 10 nuovi episodi. Sulla scia del cliffhanger della seconda stagione - che ha visto i fratelli Hargreeves trasportati in una versione alternativa del 2019 - la famiglia affronterà "sfide, perdite e sorprese" nella terza stagione, insieme a "un'entità distruttiva non identificata che sta creando scompiglio nell'universo. Riusciranno a trovare un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per rivelare qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?".

Per chi si stesse avvicinando alla serie solo in questo momento, creata da Steve Blackman e ispirata all'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy racconta la storia di una famiglia decisamente sui generis, una vera e propria squadra di supereroi che hanno in comune l'essere nati esattamente nello stesso momento, riunita sotto la guida dell'eccentrico miliardario Reginald Hargreeves (Colm Feore).

Insieme a Elliot Page, nella stagione 3 di The Umbrella Academy rivedremo anche i protagonisti del cast corale composto da Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min.

In una precedente intervista, Justin Min aveva descritto le riprese di The Umbrella Academy come "molto faticose".