The Umbrella Academy, Robert Sheehan rivela la scena che lo ha 'scioccato'

Dopo gli ottimi numeri della prima stagione, accompagnati anche da un generale plauso della critica, Netflix ha rinnovato The Umbrella Academy per una seconda e già attesissima stagione, ma tornando a parlare degli episodi già disponibili, Robert Sheehan ha rivelato la scena che più di tutte lo ha "scioccato".

Non è chiaro se in senso positivo o negativo, ma parlando in una recente intervista, l'interprete di Klaus Hargreeves ha spiegato che c'è una scena in particolare nella prima stagione che ancora adesso non riesce a capire. La sequenza è quella dove vediamo i figli di Hargreeves riunirsi nella casa del defunto padre per la prima volta dopo diversi anni.



Dopo l'incontro, i personaggi si separano e vanno ad occupare ognuno una stanza della casa, mentre Numero 1, Luther, mette un vinile della canzone I think you're alone now di Tiffany, sulle note della quale cominciano tutti a ballare. Ecco: Sheehan non capisce proprio il perché di quel balletto: "Alcune cose della serie mi hanno sconcertato", ha rivelato all'Hollywood Reporter: "Io pensavo soltanto 'ma perché stiamo ballando'. Però ci sono arrivato dopo, perché magari è soltanto un modo un po' astratto e privo di dialogo per mostrare il carattere dei personaggi".



Continua: "Forse voleva mostrarli soli, con loro stessi nonostante siano poi una famiglia. Nonostante questo, il mio dubbio e sconvolgimento resta, perché in realtà stiamo ballando in modo performativo, divertito, quindi non capisco seriamente quale sia lo scopo di quella danza".



Siete d'accordo? The Umbrella Academy 2 dovrebbe tornare il prossimo anno.