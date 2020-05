The Umbrella Academy: Robert Sheehan svela un 'bel piccolo easter egg'

Robert Sheehan, una delle star di The Umbrella Academy, è intervenuta su Instagram informando i fan di un bizzarro dettaglio, da lui definito 'un simpatico piccolo easter egg'. Nello show Sheehan interpreta Klaus Hargreeves, tra i personaggi colui che ha la capacità di evocare gli spiriti e comunicare con le persone morte.

In un podcast con Tom Hopper, che nella serie interpreta Luther Hargreeves, Robert Sheehan ha scherzato con il collega sulle sue abitudini di cura del corpo.

Durante la chiacchierata, Sheehan ripete d'indossare 'un mankini incredibilmente rivelatore', prima di ammettere che uno spettacolo del genere sarebbe sembrato 'le cascate dell'Iguazù'.



"C'è stata una mancanza di toelettatura nel corso degli ultimi sei mesi" ha raccontato divertito Robert Sheehan "è come l'Iguazù, cade da entrambe le parti".

A quel punto Tom Hopper gli ha chiesto di confermare la voce che vorrebbe un lavoro in fase di montaggio con la CGI per i suoi peli pubici.

Robert Sheehan ha raccontato che in effetti sul set i pantaloni indossati da Klaus hanno rappresentato molte volte un problema durante le riprese:"Quei pantaloni di pelle della prima serie, sai come va la pelle, invecchia un po' e si allenta. Stavano su a malapena".

Qualche giorno fa Netflix ha annunciato la data d'uscita della seconda stagione di The Umbrella Academy.

Nel frattempo non mancano le voci sulla terza stagione di The Umbrella Academy.