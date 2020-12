The Umbrella Academy: il segreto di Sir Hargreeves, spiegato bene

L'abbiamo aspettato per molto tempo, e ora il rinnovo di The Umbrella Academy è ufficiale, e la serie tornerà con il suo terzo ciclo di episodi. Anche se forse dovremo aspettare un po' più del previsto per vedere The Umbrella Academy 3, di sicuro l'attesa è alle stelle per scoprire le nuove folli avventure della famiglia Hargreeves.

Vi abbiamo forse mai lasciati soli, in ogni caso? Assolutamente no, ed è per questo che sulle nostre pagine abbiamo già trattato diversi FAQ e approfondimenti sullo show ideato da Steve Blackman, come per esempio un focus su cosa potrebbe succedere in The Umbrella Academy 3, oppure sulle novità su The Umbrella Academy 3 dopo il rinnovo a opera di Netflix, o anche le 5 differenze più clamorose tra serie Tv e fumetto di The Umbrella Academy. E se il prodotto Netflix ha già saputo attirare parecchia attenzione grazie al coraggio di Elliot Page di The Umbrella Academy che ha ricevuto il supporto dei colleghi, oggi torniamo a parlare invece della trama dello show, per spiegarvi meglio uno dei segreti più incredibili che abbiamo scoperto nel corso della seconda stagione, che riguarda il personaggio di Sir Reginald Hargreeves.

Chi non conoscesse bene il fumetto, infatti, potrebbe essere rimasto sorpreso da una delle rivelazioni più importanti del secondo ciclo di episodi: nella nona puntata della seconda stagione, 743, Reginald (interpretato nello show da Colm Feore), rivela di essere nientemeno che un alieno. Mascherato da umano, Reginald ha poi raggiunto una grande fama nel mondo; oro alle Olimpiadi, è addirittura arrivato a vincere il Premio Nobel per i suoi esperimenti sullo sviluppo mentale dello scimpanzé. Sono tanti i misteri che avvolgono la sua figura.

Chi invece conosce bene i fumetti ideati da Gerard Way dei My Chemical Romance e illustrati dal disegnatore Gabriel Bá, sapeva già da tempo questo incredibile segreto, essendo rivelato quasi all'inizio della storia: il fatto che Reginald sia un alieno, inoltre, spiega il perché l'uomo sia ossessionato dallo spazio, com’è reso evidente anche dal fatto di aver spedito Luther (Tom Hopper) sulla luna. Tutto ciò che dalla serie non ci è ancora stato spiegato, potremmo estrapolarlo dai fumetti, sempre che la storia si riveli essere la stessa: sappiamo, per esempio, dalla serie a fumetti, che Reginald si è trasferito sulla Terra dopo che il suo pianeta è stato devastato una guerra nucleare, scegliendo la Terra come sua nuova casa; guadagnatosi il successo presso la società umana, ha deciso di fondare un'Accademia di Supereroi con l'intento di salvare il mondo (probabilmente dall'Apocalisse, evento importante nell’economia dello show). Se la serie seguirà quanto visto nella versione a fumetti, è ancora presto saperlo, ma di certo, noi vogliamo scoprire di più riguardo a questa figura, quanto mai enigmatica.

Fatto curioso, un particolare easter egg lega la storia della serie a una popolare teoria del complotto: nel corso della seconda stagione, vediamo Reginald avere a che fare con il gruppo dei Majestic 12, che sono i responsabili dell'assassinio (nello show Netflix di The Umbrella Academy) di John Fitzgerald Kennedy; Reginald è contrariato da questa decisione dell'organizzazione, la quale però giustifica la propria azione dicendo che aveva iniziato a porre domande troppo scomode. Una delle teorie complottistiche più in voga della storia degli Stati Uniti vedrebbe JFK assassinato perché arrivato troppo vicino al contatto con una civiltà aliena. Solo suggestioni, ma la serie ha citato questa teoria tramite l’arco narrativo del Reginald alieno e dei Majestic 12. Davvero interessante.

E ora è il vostro turno: vi ricordavate dell'incredibile segreto di Reginald Hargreeves in The Umbrella Academy? Quali implicazioni credete che avrà nel corso del prossimo ciclo di episodi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!